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04 сентября 2020, пятница, 15:37 464
Общество 2020-09-04T16:00:01+03:00
Українські Новини
В Умани у шести хасидов обнаружили коронавирус

В Умани у шести хасидов обнаружили коронавирус

Валерия Драгомирова
Умань, Хасиды, Александр Цебрий, Коронавирус у хасидов
Хасиды в Умани. Фото: Радио Свобода
Хасиды в Умани. Фото: Радио Свобода

В то время, как в Умань пустят только ограниченное количество хасидов, уже у шести приезжих хасидов-паломников обнаружили коронавирус. 

Об этом рассказал мэр города Александр Цебрий в комментарии для Pavlovsky News.

Сообщается, что в местной больнице есть только 14 койко-мест, предназначеных для больных коронавирусом, а лечатся 18 человек. То есть, для размещения инфицированных пришлось искать дополнительные возможности.

По словам Цебрия, все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на COVID-19 в частных клиниках Умани за свой счет. Он отметил, что пока с выполнением этого требования проблем нет.

Мэр также отметил, что сейчас все принимаемые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие у горожан.

Как сообщали Українські Новини, в Умани подростки напали на хасида и разбили ему нос.

Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать. 

Кроме того, Цебрий ждал Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком из-за приезда хасидов. 

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