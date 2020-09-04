В Умани у шести хасидов обнаружили коронавирус

В то время, как в Умань пустят только ограниченное количество хасидов, уже у шести приезжих хасидов-паломников обнаружили коронавирус.

Об этом рассказал мэр города Александр Цебрий в комментарии для Pavlovsky News.

Сообщается, что в местной больнице есть только 14 койко-мест, предназначеных для больных коронавирусом, а лечатся 18 человек. То есть, для размещения инфицированных пришлось искать дополнительные возможности.

По словам Цебрия, все хасиды, которые прибыли в город, должны пройти тестирование на COVID-19 в частных клиниках Умани за свой счет. Он отметил, что пока с выполнением этого требования проблем нет.

Мэр также отметил, что сейчас все принимаемые в Умани меры позволяют держать ситуацию под контролем и сохранять спокойствие у горожан.



Как сообщали Українські Новини, в Умани подростки напали на хасида и разбили ему нос.



Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.



Кроме того, Цебрий ждал Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком из-за приезда хасидов.

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