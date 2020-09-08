З Ізраїлю до Умані їдуть поліцейські, щоб забезпечувати безпеку на святі

Для забезпечення правопорядку на святкуванні Рош-ха-Шана, де шестеро паломників захворіли на коронавірус , Ізраїль має намір направити 6 представників поліції в Умань Черкаської області

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передають Українські Новини.

"Вчора обговорили питання взаємодії центральної і місцевої влади під час святкування Рош-ха-Шана в Умані, а сьогодні уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити 6 представників ізраїльської поліції", - написав він.

Він зазначив, що представники ізраїльської поліції будуть спрямовані для допомоги українським колегам в місцях перебування громадян Ізраїлю в Умані у відповідь на запит Національної поліції.

Як повідомляли Українськi Новини, для святкування Рош-ха-Шана Умань відвідають 3 тис. хасидів-паломників. Під час Рош-ха-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.

Раніше трапився конфлікт в Умані між городянами та прибулими хасидами. Кілька місцевих жителів вийшли на вулицю пізно вночі, щоб не пустити групу хасидів. Поліція намагалася не допустити силових зіткнень, але на одну зі сторін при цьому не ставала.

Так, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення прав громадян, які прибули на святкування Рош Ха-Шана в Умані.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини