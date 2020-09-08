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08 сентября 2020, вторник, 17:50 15
Экономика 2020-09-08T18:00:01+03:00
Українські Новини
После падения гривна на межбанке начала дорожать

После падения гривна на межбанке начала дорожать

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс гривны на межбанке
Гривна
Гривна

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 27,75 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,76-27,79 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,81-27,83 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,74-27,76 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,89% с 23,74 UAH/USD до 27,75 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 сентября на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Также накануне курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк намерен упростить ведение кассовых операций в национальной валюте, что связано с изменениями в украинском законодательстве.

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