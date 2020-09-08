После падения гривна на межбанке начала дорожать

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до 27,75 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,76-27,79 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,81-27,83 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,74-27,76 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,89% с 23,74 UAH/USD до 27,75 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 сентября на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Также накануне курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк намерен упростить ведение кассовых операций в национальной валюте, что связано с изменениями в украинском законодательстве.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости