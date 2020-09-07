Курс гривны на межбанке снизился на 3 коп. до 27,77 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 5 коп. в понедельник снизился на 3 коп. до 27,77 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,77-27,80 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,73-27,75 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,76-27,78 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,97% с 23,74 UAH\/USD до 27,77 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH\/USD. Ранее курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH\/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH\/USD.Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что курс гривны до конца года будет стабильным и будет колебаться в пределах 27-28 UAH\/USD. Также в проект госбюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH\/USD. Тем временем средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022.