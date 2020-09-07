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07 сентября 2020, понедельник, 23:00 17
Экономика 2020-09-07T23:15:01+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке снизился на 3 коп. до 27,77 UAH/USD

Курс гривны на межбанке снизился на 3 коп. до 27,77 UAH/USD

Кира Молчанова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, Межбанковский валютный рынок
Деньги.
Деньги.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 5 коп. в понедельник снизился на 3 коп. до 27,77 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,77-27,80 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,73-27,75 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,76-27,78 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,97% с 23,74 UAH/USD до 27,77 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Ранее курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.


Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что курс гривны до конца года будет стабильным и будет колебаться в пределах 27-28 UAH/USD. 

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Тем временем средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022. 

 

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