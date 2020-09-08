НБУ упростит кассовые операции: что изменится для физлиц-предпринимателей

После того, с 1 августа вступили в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов, Национальный банк намерен упростить ведение кассовых операций в национальной валюте, что связано с изменениями в украинском законодательстве.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что для этого регулятор разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".

"Данные изменения обусловлены тем, что закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физлиц - предпринимателей" облегчил учет доходов работы ФЛП - плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении НБУ.

Указывается, что такие физлица-предприниматели будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

Поскольку действующее положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физлица-предприниматели для учета наличности, Национальный банк намерен привести его в соответствие с требованиями этого закона.

Также проект постановления должен урегулировать вопрос относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства в соответствии с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом".

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2019 Национальный банк с целью уменьшения регуляторного воздействия на субъекты хозяйствования урегулировал ряд вопросов по порядку ведения кассовых операций в национальной валюте.

Ранее Национальный банк Украины с августа упростил выдачу наличных денег из касс предприятий торговли.

Кроме того, в апреле этого года закрылись 13,3 тысяч физических лиц-предпринимателей, а в 2019 году в аналогичный период – 16,3 тысяч физлиц-предпринимателей.

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