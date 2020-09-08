Валюта дорожает. Курс доллара и евро в обменниках во вторник

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 7 сентября на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,97 коп. до 32,3821 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,09 коп. до 32,9191 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5929 27,8532 32,3821 32,9191 3,36 3,82 Максимальный 27,7000 28,0000 32,6000 33,3900 3,64 5,00 Минимальный 27,4000 27,7500 32,1000 32,6200 2,64 3,62

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Тем временем, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Также курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

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