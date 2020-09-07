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07 сентября 2020, понедельник, 12:36 33
Финансы 2020-09-07T12:36:29+03:00
Українські Новини
Курс доллара для платежных карт после выходных повысился

Курс доллара для платежных карт после выходных повысился

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Платежные карты, курс для платежных карт
Банковская карта. Фото: humanstory.ru
Банковская карта. Фото: humanstory.ru

В понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 4 сентября на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 8,51 коп. до 32,3342 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,69 коп. до 32,9394 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5301 27,8695 32,3342 32,9394 3,27 4,41
Максимальный 27,7239 28,5000 32,6643 33,1000 3,54 5,00
Минимальный 27,0000 27,7500 30,5000 32,8000 3,00 3,81

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро подорожали в обменниках после выходных. 

Также НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Тем временем, курс рубля в обменниках тоже немного вырос. 

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