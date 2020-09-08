Из-за аварии в центре Киева отключили горячую воду

В центральной части Киева отключили горячую воду по причине аварии на теплосетях.

Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Из-за аварии и ремонта аварийными службами отключены 355 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальской, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.

Завершить ремонт теплосетей и возобновить водоснабжение планируют 10 сентября.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 2 сентября, в Киеве на Голосеевском проспекте в результате повреждения трубопровода шесть домов остались без воды, в то время, как в Подольском районе столицы произошла авария на водоводе, из-за чего на некоторых улицах пропала вода.

В среду, 5 августа, в Киеве на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе и из-под земли вырвался "гейзер" кипятка.

Ранее сообщалось о том, что на Большой Васильковской во время гидравлических испытаний теплосети, прорвало трубу. Кипяток стал заливать проезжую часть, по которой ехали автомобили.

Ранее из-за аварии центр Киева остался без света. Обесточены фонтаны и "Глобус".

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