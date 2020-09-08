подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 сентября 2020, вторник, 16:19 393
Происшествия 2020-09-08T16:21:07+03:00
Українські Новини
Из-за аварии в центре Киева отключили горячую воду

Из-за аварии в центре Киева отключили горячую воду

Ольга Фандорина
Авария, Вода, Трубопровод, Прорыв трубы
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

В центральной части Киева отключили горячую воду по причине аварии на теплосетях. 

Об этом сообщает Киевская горадминистрация.

Из-за аварии и ремонта аварийными службами отключены 355 потребителей на улицах Грушевского, Орлика, Липской, Шелковичной, Лютеранской, Рыбальской, Богомольца, Лаврской, Мазепы, Подвысоцкого, Дружбы Народов.

Завершить ремонт теплосетей и возобновить водоснабжение планируют 10 сентября.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 2 сентября, в Киеве на Голосеевском проспекте в результате повреждения трубопровода шесть домов остались без воды, в то время, как в Подольском районе столицы произошла авария на водоводе, из-за чего на некоторых улицах пропала вода.

В среду, 5 августа, в Киеве на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе и из-под земли вырвался "гейзер" кипятка.

Ранее сообщалось о том, что на Большой Васильковской во время гидравлических испытаний теплосети, прорвало трубу. Кипяток стал заливать проезжую часть, по которой ехали автомобили.

Ранее из-за аварии центр Киева остался без света. Обесточены фонтаны и "Глобус".

Больше новостей о: Авария Вода Трубопровод Прорыв трубы

В "ЛНР" заявили о намерении отказаться от украинск...
Из-за взрыва Торецк остался без электричества: обе...
Ночью в Киеве кипятком залило улицу в Подольском р...
В Киеве 200 домов остались без воды и отопления из...
Трафик в воздушном пространстве Украины замедлил падение: за август сократился на 56,3%
Президентством Зеленского недовольны больше 60 процентов украинцев
Новости
Из-за аварии в центре Киева отключили горячую воду 16:19
Тернополь в "красной" зоне карантина. Полиция составила больше 40 протоколов за работу школ и детсадов 16:15
Доля контрабандных сигарет в Украине в 2020 году достигла 6%, ущерб за предыдущие три года – 8,5 млрд грн 15:46
Директор финмониторинга НБУ Береза может "сливать" Кауфману информацию о конкурентах, – Голобуцкий 15:32
В Сумах взлетную полосу для самолетов отремонтируют за счет бюджета 15:31
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Танкер
В Одессе снова не подняли затонувший танкер 08:22
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину 12:10
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает нашу безопасность? 08:39 Мнение
больше новостей
На Донбассе подорвались на мине двое военных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok