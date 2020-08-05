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05 августа 2020, среда, 18:55 34
Общество 2020-08-05T19:00:01+03:00
Українські Новини
На проспекте Победы в Киеве прорвало трубу. "Гейзер" достигал высоты 10 метров

На проспекте Победы в Киеве прорвало трубу. "Гейзер" достигал высоты 10 метров

Кира Молчанова
Киев, Труба, Проспект Победы, Порыв теплотрассы

В Киеве, где только недавно поток воды из прорванной трубы выбил стекла в многоэтажном здании, на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе и из-под земли вырвался "гейзер".

Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле путепровода, который ремонтируется на Воздухофлотском проспекте. Через дорогу находится Министерство инфраструктуры.

Очевидцы засняли "гейзер". Некоторые автомобили объезжают место аварии, а некоторые останавливаются посреди дороги.

Как сообщают Українські Новини, Киев начал отключение горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями с 12 мая.

В мае в Киеве после начала гидравлических испытаний теплосетей подачу горячей воды восстановили в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов.

На большой Васильковской во время гидравлических испытаний теплосети, прорвало трубу. Кипяток стал заливать проезжую часть, по которой ехали автомобили.

В конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

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