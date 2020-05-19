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19 мая 2020, вторник, 16:50 434
Происшествия 2020-05-19T17:15:02+03:00
Українські Новини
В центре Киева вновь прорвало трубу с кипятком на проезжую часть

В центре Киева вновь прорвало трубу с кипятком на проезжую часть

Ольга Фандорина
Кипяток, Прорыв трубы, Прорыв теплотрассы, прорыв труб теплоснабжения

После прорыва трубы на Подоле в Киеве на Большой Васильковской, где сегодня начались гидравлические испытания теплосети, прорвало трубу. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

"На улице Большой Васильковской сегодня прорвало трубу и горячей водой залило всю улицу. Как вам такое?", - говорится в подписи к видео.

Очевидцы сообщают, что кипяток заливает проезжую часть, по которой едут автомобили.

Как сообщали Українські Новини, в конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

Также в январе масштабный прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

А 16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

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