Из-за аварии центр Киева остался без света. Обесточены фонтаны и "Глобус"

После масштабного отключения света в центре Киева, из-за еще одной аварии на электросети в районе Майдана Независимости обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, часть ТЦ "Глобус" и прилегающие жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации.

Сообщается, что ориентировочный срок восстановления электроснабжения — 20:00 27 августа.

Кроме того, в КГГА подчеркнули, что фонтаны на Майдане Независимости заработают после восстановления электроснабжения.

Как сообщали Українські Новини, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объяснило, что отключение электроэнергии в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах произошло вследствие обесточивания системы шин на ТЭЦ-5 из-за возгорания масляного выключателя.

Из-за аварийного отключения в Киеве без света остался столичный метрополитен – в нем погасли лампы, и пассажиры были вынуждены подсвечивать себе дорогу с помощью мобильных телефонов.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") считает невозможным снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5% без повышения стоимости электроэнергии для населения.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости