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27 августа 2020, четверг, 18:26 35
Общество 2020-08-27T18:30:01+03:00
Українські Новини
Из-за аварии центр Киева остался без света. Обесточены фонтаны и "Глобус"

Из-за аварии центр Киева остался без света. Обесточены фонтаны и "Глобус"

Кира Молчанова
Киев, Авария, Фонтан, Майдан Независимости, Отключение электричества, Отключение света
Фонтан на Майдане Независимости. Фото: kyivvodfond.com.ua
Фонтан на Майдане Независимости. Фото: kyivvodfond.com.ua

После масштабного отключения света в центре Киева, из-за еще одной аварии на электросети в районе Майдана Независимости обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны, часть ТЦ "Глобус" и прилегающие жилые дома.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной администрации.

Сообщается, что ориентировочный срок восстановления электроснабжения — 20:00 27 августа.

Кроме того, в КГГА подчеркнули, что фонтаны на Майдане Независимости заработают после восстановления электроснабжения.

Как сообщали Українські Новини, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объяснило, что отключение электроэнергии в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах произошло вследствие обесточивания системы шин на ТЭЦ-5 из-за возгорания масляного выключателя.

Из-за аварийного отключения в Киеве без света остался столичный метрополитен – в нем погасли лампы, и пассажиры были вынуждены подсвечивать себе дорогу с помощью мобильных телефонов.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") считает невозможным снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5% без повышения стоимости электроэнергии для населения.

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