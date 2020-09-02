В Голосеевском районе Киева произошла авария на трубопроводе. В каких домах отсутствует вода

В среду, 2 сентября, в Киеве на Голосеевском проспекте в результате повреждения трубопровода шесть домов остались без воды, в то время, как в Подольском районе столицы произошла авария на водоводе, из-за чего на некоторых улицах пропала вода.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Так, сообщается, что водоснабжение отсутствует в домах: № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21 на Голосеевском проспекте.

Для обеспечения потребностей потребителей направлено автоцистерну с питьевой водой по адресу: проспект Голосеевский, 19.

Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения, ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 5 августа, в Киеве на проспекте Победы произошла авария на трубопроводе и из-под земли вырвался "гейзер".

Ранее сообщалось о том, что на Большой Васильковской во время гидравлических испытаний теплосети, прорвало трубу. Кипяток стал заливать проезжую часть, по которой ехали автомобили.

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