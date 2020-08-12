подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 августа 2020, среда, 17:54 306
Общество 2020-08-12T18:30:02+03:00
Українські Новини
Один из районов Киева остался без воды из-за аварии

Один из районов Киева остался без воды из-за аварии

Кира Молчанова
Авария, Киевводоканал, Отключение воды, отключение воды в Киеве
Отключение воды. Фото: pixabay
Отключение воды. Фото: pixabay

После того, как из-за аварии на подстанции часть Киева осталась без света, включая несколько станций метро, в Подольском районе столицы произошла авария на водоводе, из-за чего на некоторых улицах пропала вода.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Сообщается, что авария произошла на водоводе диаметром 1000 мм по улице Вышгородская, 152/2. Давление воды в трубах упало, а качество воды снизилось.

Коммунальщики предупреждают, что проблемы могут быть по таким адресам:

  • ул. Кирилловская от № 100 до ул. Вышгородская;
  • ул. Викентия Хвойки от ул. Кирилловская до ул. Дегтяренко;
  • ул. Тульчинская;
  • ул. Дмитриевская;
  • ул. Алексея Терехина;
  • ул. Новоконстантиновская от ул. Нахимова до ул. Алексея Терехина;
  • ул. Елены Телиги и Репьяхов Яр - в / подводные в больницу им. Павлова;
  • ул. Петропавловская от ул. Кирилловской до № 13;
  • ул. Захаровская;
  • ул. Рылеева;
  • ул. Копылевская;
  • пер. Рылеева;
  • пер. артезианский;
  • пер. сахарный;
  • ул. Сырецкая от ул. Семена Скляренко до пер. Подольского;
  • ул. Бондарская;
  • ул. Розважевский;
  • пер. Подольский;
  • ул. Волховская;
  • ул. Садовского;
  • пер. бондарный;
  • пер. Садовского;
  • ул. Куреневская;
  • ул. Семена Скляренко;
  • ул. Ливарская;
  • просп. Степана Бандеры от ул. Куреневская до ул. Елены Телиги.

"Работники "Киевводоканала" уже ликвидируют аварийную ситуацию, которая произошла на водоводе диаметром 1000 мм. Ориентировочное время выполнения работ - 2-3 часа", - сообщили коммунальщики.

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов.

До 30 июня в трех районах столицы отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний тепловых сетей.

Больше новостей о: Авария Киевводоканал Отключение воды отключение воды в Киеве

Что грозит должникам, если не платить за воду...
ДТП в Киеве. Леговушка разворачивалась на встречну...
В Киеве пройдут масштабные отключения воды: список...
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: ...
Члены правления НБУ в июне получили гигантские отпускные
Количество новый случаев COVID-19 в Киевской области увеличилось в 1,6 раз
Новости
В Кабмине решили выводить из оборота бумажные паспорта 18:55
Украинцам хотят заменить паспорта "книжечки" на ID-карты 18:39
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Шквальный ветер и грозы накроют южные и восточные области Украины 18:01
Один из районов Киева остался без воды из-за аварии 17:54
больше новостей
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Курс доллара
Как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара. Аналитики составили прогноз 05:00
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
Турция изменила правила въезда туристов и провоза багажа: какие нововведения действуют 07:15 Список
больше новостей
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
В ЦИК рассказали, когда стартует избирательная кампания и когда ждать результатов местных выборов 21:46
Глава Окружного админсуда Киева Вовк снова не явился на допрос в НАБУ 11:07
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
больше новостей
На протестах в Беларуси были задержаны 9 украинцев, а также избит украинский фотокорреспондент
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok