Один из районов Киева остался без воды из-за аварии

После того, как из-за аварии на подстанции часть Киева осталась без света, включая несколько станций метро, в Подольском районе столицы произошла авария на водоводе, из-за чего на некоторых улицах пропала вода. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала". Сообщается, что авария произошла на водоводе диаметром 1000 мм по улице Вышгородская, 152\/2. Давление воды в трубах упало, а качество воды снизилось. Коммунальщики предупреждают, что проблемы могут быть по таким адресам: ул. Кирилловская от № 100 до ул. Вышгородская; ул. Викентия Хвойки от ул. Кирилловская до ул. Дегтяренко; ул. Тульчинская; ул. Дмитриевская; ул. Алексея Терехина; ул. Новоконстантиновская от ул. Нахимова до ул. Алексея Терехина; ул. Елены Телиги и Репьяхов Яр - в \/ подводные в больницу им. Павлова; ул. Петропавловская от ул. Кирилловской до № 13; ул. Захаровская; ул. Рылеева; ул. Копылевская; пер. Рылеева; пер. артезианский; пер. сахарный; ул. Сырецкая от ул. Семена Скляренко до пер. Подольского; ул. Бондарская; ул. Розважевский; пер. Подольский; ул. Волховская; ул. Садовского; пер. бондарный; пер. Садовского; ул. Куреневская; ул. Семена Скляренко; ул. Ливарская; просп. Степана Бандеры от ул. Куреневская до ул. Елены Телиги. "Работники "Киевводоканала" уже ликвидируют аварийную ситуацию, которая произошла на водоводе диаметром 1000 мм. Ориентировочное время выполнения работ - 2-3 часа", - сообщили коммунальщики. Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тысячах жилых домов. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов. До 30 июня в трех районах столицы отключили горячую воду из-за гидравлических испытаний тепловых сетей.