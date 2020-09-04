Тернополь не будет усиливать карантин, несмотря на то, что он в "красной" зоне эпидопасности

Тернополь не будет вводить ограничения из-за отнесения его к "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом мэр Тернополя Сергей Надал написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические мероприятия. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города. На сегодня в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже относили в "красную" зону", - написал он.

Надал указал, что решение городского совета не опротестовано любым правительственным органом в судебном порядке.

"Более того, министр Кабинета Министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета. Согласно этому решению... общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов, город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики, предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований...", - подчеркнул мэр.

Надал отметил, что горсовет обратиться в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять протоколы по предпринимателям на основании постановления правительства.

"Согласно недавнему решению Конституционного Суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина. Прошу жителей Тернополя неуклонно соблюдать меры безопасности. В частности, ношение маски в помещениях, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции", - добавил мэр.

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября Надал заболел коронавирусом.

Таке всего за время пандемии коронавируса в Тернопольской области выявили 6 841 случаев заражения.

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