подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 сентября 2020, пятница, 17:32 38
Общество 2020-09-04T17:37:12+03:00
Українські Новини
Тернополь не будет усиливать карантин, несмотря на то, что он в "красной" зоне эпидопасности

Тернополь не будет усиливать карантин, несмотря на то, что он в "красной" зоне эпидопасности

Елена Новикова
Тернополь, Карантин, Сергей Надал, усиление карантина, Ужесточение карантина, Карантин в Тернополе, Красная зона
Сергей Надал. Фото: facebook.com/pg/Nadal.Sergij
Сергей Надал. Фото: facebook.com/pg/Nadal.Sergij

Тернополь не будет вводить ограничения из-за отнесения его к "красной" зоне эпидемической опасности. Об этом мэр Тернополя Сергей Надал написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические мероприятия. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города. На сегодня в городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже относили в "красную" зону", - написал он.

Надал указал, что решение городского совета не опротестовано любым правительственным органом в судебном порядке.

"Более того, министр Кабинета Министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета. Согласно этому решению... общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов, город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики, предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований...", - подчеркнул мэр.

Надал отметил, что горсовет обратиться в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять протоколы по предпринимателям на основании постановления правительства.

"Согласно недавнему решению Конституционного Суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина. Прошу жителей Тернополя неуклонно соблюдать меры безопасности. В частности, ношение маски в помещениях, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции", - добавил мэр.

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября Надал заболел коронавирусом.

Таке всего за время пандемии коронавируса в Тернопольской области выявили 6 841 случаев заражения.

Больше новостей о: Тернополь Карантин Сергей Надал усиление карантина Ужесточение карантина Карантин в Тернополе Красная зона

В Умани установят пункты контроля за соблюдением п...
Мэр Тернополя отмечает протестные настроения жител...
Украина на карантине 176 дней: какие ограничения д...
В Николаевской области усилили карантин: закрыли к...
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Неуплата налогов. ГБР вызывает исключенного из "Слуги народа" Гео Лероса на допрос 18:01
Сопротивлялась при грабеже и изнасиловании: задержан убийца гардеробщицы Верховной Рады 17:57
Тернополь не будет усиливать карантин, несмотря на то, что он в "красной" зоне эпидопасности 17:32
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
В Умани установят пункты контроля за соблюдением правил карантина в местах паломничества 17:27
больше новостей
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Телефон. Фото: pixabay
В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами 14:13
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС 06:00
Это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден, – в Taryan Group раскрыли подробности случившегося на стройке элитного ЖК 16:23
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Меня на стипендию выдвинул коллектив, а не потому, что я папа Зеленского, — отец Президента 15:31
Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ 14:16
В Офисе президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию 14:21
больше новостей
В список стран, открытых для украинских туристов, добавились еще 3. Куда можно полететь на отдых
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok