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02 сентября 2020, среда, 13:00 499
Силовые структуры 2020-09-02T14:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве на нарушителей карантина за неделю составили 67 админпротоколов

В Киеве на нарушителей карантина за неделю составили 67 админпротоколов

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Предприниматели, карантин в Киеве, Нарушение карантина, Админпротоколы
Карантин в Киеве.
Карантин в Киеве.

В то время, как Нацполиция не получала информацию о нарушении правил карантина, правоохранительные органы составили 67 административных протоколов о нарушении карантина предпринимателями 24-30 августа.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

По его словам, за прошлую неделю специалисты провели 380 проверок и составили 67 протоколов о нарушении карантинных правил.

Кличко отметил, что на предприятиях не носят маски, не проводят дезинфекцию, работают после разрешенного времени работы.

Мэр подчеркнул, что если так продолжится, то не избежать инфекционного взрыва.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла 226 дел за нарушение карантинных мероприятий.

Ранее в Киеве закрыли четыре ночных клуба за работу после 22:00.

Также в столице закрыли стриптиз-клуб, так как стрептизерши танцевали без масок.

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