В Херсоне начали работать Covid-патрули: проверяют магазины и общественный транспорт

В то время, как в Украине "рекорд" по смертности от коронавируса за сутки, в Херсоне начали работать Covid-патрули.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.



Сообщается, что в Херсоне уже прошло несколько рейдов с участием представителей местной власти и полиции, которые проверяли магазины и общественный транспорт. Людям напоминали, что в общественных местах надо надевать маски, а специалисты объясняют такие действия просветительской целью.

В магазинах проверяли, как соблюдают требования карантина продавцы и есть ли в заведениях антисептики. Отмечается, что споров не было: после замечаний маски доставали из карманов и сумок, а затем надевали.

К патрульной группе входят представители полиции, Госпродпотребслужбы и местной власти. В городе будет работать 28 таких парулей. В полиции сообщили, что с начала карантина из-за нарушения требований безопасности составлено более тысячи протоколов.







Как сообщали Українські Новини, полиция пока только предупреждает нарушителей карантинных ограничений в Тернополе.



Ранее в Киеве на нарушителей карантина за неделю составили 67 админпротоколов.

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