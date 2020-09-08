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08 сентября 2020, вторник, 12:18 161
Общество 2020-09-08T12:45:01+03:00
Українські Новини
В Херсоне начали работать Covid-патрули: проверяют магазины и общественный транспорт

В Херсоне начали работать Covid-патрули: проверяют магазины и общественный транспорт

Валерия Драгомирова
Херсон, Соблюдение карантина, Правила карантина, Covid-патрули

В то время, как в Украине "рекорд" по смертности от коронавируса за сутки, в Херсоне начали работать Covid-патрули. 

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Сообщается, что в Херсоне уже прошло несколько рейдов с участием представителей местной власти и полиции, которые проверяли магазины и общественный транспорт. Людям напоминали, что в общественных местах надо надевать маски, а специалисты объясняют такие действия просветительской целью.

В магазинах проверяли, как соблюдают требования карантина продавцы и есть ли в заведениях антисептики. Отмечается, что споров не было: после замечаний маски доставали из карманов и сумок, а затем надевали.

К патрульной группе входят представители полиции, Госпродпотребслужбы и местной власти. В городе будет работать 28 таких парулей. В полиции сообщили, что с начала карантина из-за нарушения требований безопасности составлено более тысячи протоколов. 



Как сообщали Українські Новини, полиция пока только предупреждает нарушителей карантинных ограничений в Тернополе. 

Ранее в Киеве на нарушителей карантина за неделю составили 67 админпротоколов

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