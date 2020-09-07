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07 сентября 2020, понедельник, 18:10 55
Силовые структуры 2020-09-07T18:10:02+03:00
Українські Новини
Полиция пока только предупреждает нарушителей карантинных ограничений в Тернополе

Полиция пока только предупреждает нарушителей карантинных ограничений в Тернополе

Валерия Драгомирова
Тернополь, Нарушение карантина, Красная зона
Тернополь. Фото: Википедия
Тернополь. Фото: Википедия

Полиция пока предупреждает предприятия-нарушители карантинных ограничений в Тернополе из-за отнесения города к "красной" зоне эпидемической опасности из-за Covid-19.

Об этом Українським Новинам сообщила полиция Тернопольской области.

Ведомство сообщило, что не открывало уголовное производство из-за отказа горвласти вводить ограничения из-за отнесения города к "красной" зоне эпидемической опасности.

"Мы еще не открывали. Сегодня группы полиции работают и предупреждают. Стараемся сегодня работать на предупреждение в отношении тех, кто не выполняет такое постановление (Кабмина)", - сообщила полиция.

Также ведомство сообщило, что уголовное производство открывается с разрешения прокуратуры, поэтому, если оно будет открыто, то виновные понесут наказание.

Как сообщали Українськi Новини, Тернополь не будет вводить ограничения из-за отнесения его к "красной" зоне эпидопасности.

Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной зоне".


Кроме того, со станции "Тернополь" с понедельника перестали продавать билеты

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