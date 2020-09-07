Полиция пока только предупреждает нарушителей карантинных ограничений в Тернополе

Полиция пока предупреждает предприятия-нарушители карантинных ограничений в Тернополе из-за отнесения города к "красной" зоне эпидемической опасности из-за Covid-19. Об этом Українським Новинам сообщила полиция Тернопольской области. Ведомство сообщило, что не открывало уголовное производство из-за отказа горвласти вводить ограничения из-за отнесения города к "красной" зоне эпидемической опасности. "Мы еще не открывали. Сегодня группы полиции работают и предупреждают. Стараемся сегодня работать на предупреждение в отношении тех, кто не выполняет такое постановление (Кабмина)", - сообщила полиция. Также ведомство сообщило, что уголовное производство открывается с разрешения прокуратуры, поэтому, если оно будет открыто, то виновные понесут наказание. Как сообщали Українськi Новини, Тернополь не будет вводить ограничения из-за отнесения его к "красной" зоне эпидопасности. Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной зоне".Кроме того, со станции "Тернополь" с понедельника перестали продавать билеты.