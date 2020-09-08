Мэр Тернополя Надал за полноценное функционирование города, но с соблюдением всех мер безопасности

И пока полиция только предупреждает нарушителей карантинных ограничений в Тернополе, мэр Тернополя Сергей Надал выступает за полноценное функционирование города с соблюдением всех мер безопасности.

Об этом он сообщил Українським Новинам в социальной сети Facebook.

"Мы за то, чтобы город функционировал полностью, но соблюдая полностью все меры безопасности", - написал мэр.

При этом, он не сообщил, общался ли он с полицией в связи с отказом городских властей вводить дополнительные ограничения из-за отнесения Тернополя к "красной" зоне эпидемиологической опасности.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Тернополь отнесли к красной зоне эпидемиологической опасности, но власти города заявили, что не будут вводить дополнительные ограничения, которые должны действовать в таком случае.

Также Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной зоне".

Кроме того, со станции "Тернополь" с понедельника перестали продавать билеты: список поездов, на которые перестали продавать билеты.







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