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05 сентября 2020, суббота, 12:49 19
Кабмин 2020-09-05T12:57:34+03:00
Українські Новини
Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне

Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, зоны карантина
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Власти Ивано-Франковска и Тернополя подали в Окружной административный суд Киева иск к Кабинету Министров об отнесении городов к "красной" зоне эпидемической опасности.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил на брифинге 4 сентября, передают Українськi Новини.

"Вчера мы подали исковое заявление на Кабинет Министров в Окружной административный суд Киева. К этому иску присоединились не только города Ивано-Франковской области. Также в суд подает город Тернополь, который также попал в "красную" зону с понедельника", - сообщил Марцинкив.

Мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил на своей странице в социальной сети Facebook, что Тернополь поддерживает иск.

"Тернополь поддерживает судебный иск Ивано-Франковска и других городов к правительству с требованием отменить незаконные ограничения, противоречащие Конституции Украины. Мы будем защищать право Тернополя жить, работать, зарабатывать", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, карантин в Украине действует уже 178-й день.

Также количество проведенных тестов на коронавирус за сутки начало уменьшаться.

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