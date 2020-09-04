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04 сентября 2020, пятница, 23:48 71
Транспорт 2020-09-05T00:01:59+03:00
Українські Новини
Со станции "Тернополь" с понедельника перестанут продавать билеты. Список поездов

Со станции "Тернополь" с понедельника перестанут продавать билеты. Список поездов

Елена Новикова
Тернополь, Укрзализныця, Билеты, Билеты на поезда, запрет на продажу
Поезд
Поезд

В понедельник, 7 сентября, акционерное общество "Укрзализныця" со станции "Тернополь" закроет продажу билетов, в то время, как на станциях "Острог" и "Радивилов" в этот день возобновляется посадка и высадка пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на этих железнодорожных станциях можно будет делать только высадку пассажиров.

С 7 сентября этого года на станции "Тернополь" не будут продаваться билеты на такие поезда:

  • №21/22 "Харьков - Трускавец";
  • №12/11 "Одесса - Львов";
  • №81/82 "Киeв - Ужгород";
  • №49/50 "Киев - Трускавец";
  • №136/135 "Снятин - Одесса - Черновцы";
  • №108/107 "Одесса - Ужгород";
  • №110/109 "Львов - Херсон";
  • №41/42 Днепр - Трускавец";
  • №715/716 "Киев - Львов".

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Тернополь отнесен к "красной зоне" эпидемической опасности.

Несмотря на то, что город в "красной" зоне эпидопасности, Тернополь не будет усиливать карантин.

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