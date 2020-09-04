Со станции "Тернополь" с понедельника перестанут продавать билеты. Список поездов

В понедельник, 7 сентября, акционерное общество "Укрзализныця" со станции "Тернополь" закроет продажу билетов, в то время, как на станциях "Острог" и "Радивилов" в этот день возобновляется посадка и высадка пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на этих железнодорожных станциях можно будет делать только высадку пассажиров.

С 7 сентября этого года на станции "Тернополь" не будут продаваться билеты на такие поезда:

№21/22 "Харьков - Трускавец";

№12/11 "Одесса - Львов";

№81/82 "Киeв - Ужгород";

№49/50 "Киев - Трускавец";

№136/135 "Снятин - Одесса - Черновцы";

№108/107 "Одесса - Ужгород";

№110/109 "Львов - Херсон";

№41/42 Днепр - Трускавец";

№715/716 "Киев - Львов".

Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Тернополь отнесен к "красной зоне" эпидемической опасности.

Несмотря на то, что город в "красной" зоне эпидопасности, Тернополь не будет усиливать карантин.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости