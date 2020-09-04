Со станции "Тернополь" с понедельника перестанут продавать билеты. Список поездов

В понедельник, 7 сентября, акционерное общество "Укрзализныця" со станции "Тернополь" закроет продажу билетов, в то время, как на станциях "Острог" и "Радивилов" в этот день возобновляется посадка и высадка пассажиров. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на этих железнодорожных станциях можно будет делать только высадку пассажиров. С 7 сентября этого года на станции "Тернополь" не будут продаваться билеты на такие поезда: №21\/22 "Харьков - Трускавец"; №12\/11 "Одесса - Львов"; №81\/82 "Киeв - Ужгород"; №49\/50 "Киев - Трускавец"; №136\/135 "Снятин - Одесса - Черновцы"; №108\/107 "Одесса - Ужгород"; №110\/109 "Львов - Херсон"; №41\/42 Днепр - Трускавец"; №715\/716 "Киев - Львов". Как сообщали Українськi Новини, 3 сентября по результатам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Тернополь отнесен к "красной зоне" эпидемической опасности. Несмотря на то, что город в "красной" зоне эпидопасности, Тернополь не будет усиливать карантин.