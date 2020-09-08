Мер Тернополя Надал за повноцінне функціонування міста, але з дотриманням усіх заходів безпеки

Поки поліція тільки попереджає порушників карантинних обмежень в Тернополі, мер Тернополя Сергій Надал виступає за повноцінне функціонування міста з дотриманням всіх заходів безпеки.

Про це він повідомив Українським Новинам в соціальній мережі Facebook.

"Ми за те, щоб місто функціонувало повністю, але дотримуючись повністю всіх заходів безпеки", - написав мер.

При цьому, він не повідомив, чи спілкувався він з поліцією у зв'язку з відмовою міської влади вводити додаткові обмеження через віднесення Тернополя до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Тернопіль віднесли до червоної зони епідеміологічної небезпеки, але влада міста заявила, що не будуть вводити додаткові обмеження, які повинні діяти в такому випадку.

Також Івано-Франківськ та Тернопіль подали в суд позов до Кабміну про віднесення міст до "червоної зони".

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