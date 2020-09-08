В Генштабе прокомментировали угрозы масштабного наступления боевиков на Донбассе

В то время, как "ДНР" перенесла начало обстрела украинских позиций в районе Шумов на Донбассе на 9 сентября, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Сергей Корнийчук назвал популизмом анонсы обстрела украинских позиций на Донбассе.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Они уже в третий раз переносят его (обстрел). Во-первых, это политическое заявление, популизм их главаря. Он направлен на то, чтобы создать психоз, панику", - сказал Корнийчук.

На вопрос о том, использовали ли боевики время перемирия для наращивания сил с целью дальнейшего наступления, Корнийчук ответил утвердительно, но добавил, что это не было массово.

"Фиксируются факты нарушений, которые заключаются в обстрелах, преимущественно неприцельных, расширении их позиций в нашу сторону, использовании беспилотных летательных аппаратов, дистанционном минировании, но оно не имеет масштабного характера", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее самопровозглашенная "Донецкая народная республика" обвинила украинскую сторону в незаконном сооружении укреплений в районе Шумов и анонсировала начало операции по их обстрелу, но позже перенесла начало обстрела украинских позиций на 10:00 9 сентября.

Также Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) из-за заявления "главы" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина о планируемом обстреле украинских позиций во время действия договоренности о прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Тем временем, Андрей Билецкий заявил, что власть скрывает количество погибших во время последнего обстрела.

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