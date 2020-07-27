Запрет на беспилотники, разведку и диверсии: что предусматривает режим прекращения огня

В то время, как утром 27 июля на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, Министерство обороны сообщило, что режим прекращения огня, в частности, предусматривает запрет использования беспилотников и осуществления разведывательных действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля 2020 года, руководством Вооруженных Сил Украины издан приказ о прекращении огня, предусматривающий введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые имеют целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", - сказано в нем.

В частности предусматривается запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности.

Также предусмотрено применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который ставит в известность об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии украинской стороны Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) в действующем составе.

Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил и руководства вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей после безуспешной попытки использовать вышеупомянутого координационного механизма.

Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.

Отмечается, что вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии.

Как сообщали Українськi Новини, боевики уже нарушили режим прекращения огня на Донбассе уже в его первые часы.

Также президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.