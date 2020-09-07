Власть скрывает количество погибших во время последнего обстрела, - Билецкий

Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий уверяет, что власть и командование ООС скрывают реальное количество потерь в результате воскресного обстрела украинских позиций на Донбассе. Об этом говорится в его телеграмм-канале.

"14 бригада: 1 военный погиб от пули снайпера в голову. 79 бригада: 1 погиб, 1 ранен - АГС (автоматический гранатомет - ред.) в окоп. По моим данным, сейчас Зеленский истерически инициирует ТКГ. В Офисе президента рассматривают возможность ухода с всех спорных участков чтобы "не провоцировать мирных сепаратистов", - написал Билецкий.

По словам первого командира АЗОВа воскресные события свидетельствуют о полной потере контроля над ситуацией со стороны президента Зеленского. "Вывод - верховного главнокомандующего у нас вообще не существует. Есть человек, который может быть "не лохом" только когда надо быковать перед молодыми ребятами-ветеранами", - отметил он.

Напомним, по официальным данным командования Операции Объединенных сил, 6 сентября россияне нарушили установленный 27 июля так называемое перемирие.

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