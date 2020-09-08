Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі

Начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил Сергій Корнійчук назвав популізмом анонси обстрілу українських позицій на Донбасі, тоді як "ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій в районі Шумів на Донбасі на 9 вересня.

Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Вони вже в третій раз переносять його (обстріл). По-перше, це політична заява, популізм їх ватажка. Він спрямований на те, щоб створити психоз, паніку", — сказав Корнійчук.

На питання про те, чи використовували бойовики час перемир'я для нарощування сил з метою подальшого наступу, Корнійчук відповів ствердно, але додав, що це не було масово.

"Фіксуються факти порушень, які полягають в обстрілі, переважно неприцільних, розширенні їх позицій в нашу сторону, використанні безпілотних літальних апаратів, дистанційному мінування, але воно не має масштабного характеру", — сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше самопроголошена "Донецька народна республіка" звинуватила українську сторону в незаконному спорудженні укріплень в районі Шумів і анонсувала початок операції по їх обстрілу, але пізніше перенесла початок обстрілу українських позицій на 10:00 9 вересня.

Також Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) через заяви про запланований обстріл українських позицій у час дії домовленості про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Тим часом, Андрій Білецький заявив, що влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу.

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