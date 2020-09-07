Доллар продолжит свой рост. Официальный курс на вторник

В то время, как доллар и евро подорожали в обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,5271 1 доллар США 27,7509 1 швейцарский франк 30,3571 10 иен 2,6131 10 российских рублей 3,6502 1 евро 32,8099



Как сообщали Українські Новини, курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.



Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что курс гривны до конца года будет стабильным и будет колебаться в пределах 27-28 UAH/USD.

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Тем временем средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022.





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