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07 сентября 2020, понедельник, 16:41 40
Экономика 2020-09-07T16:41:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжит свой рост. Официальный курс на вторник

Доллар продолжит свой рост. Официальный курс на вторник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара.
Курс доллара.

В то время, как доллар и евро подорожали в обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,5271
1 доллар США 27,7509
1 швейцарский франк 30,3571
10 иен 2,6131
10 российских рублей 3,6502
1 евро 32,8099


Как сообщали Українські Новини, курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что курс гривны до конца года будет стабильным и будет колебаться в пределах 27-28 UAH/USD. 

Также в проект госбюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Тем временем средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022. 

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