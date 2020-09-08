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08 сентября 2020, вторник, 05:15 165
Экономика 2020-09-08T06:45:03+03:00
Українські Новини
Нацбанк снова понизил гривну. Какой будет курс во вторник

Нацбанк снова понизил гривну. Какой будет курс во вторник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

В то время, как премьер прогнозирует стабильный курс до конца года, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,5271
1 доллар США 27,7509
1 швейцарский франк 30,3571
10 иен 2,6131
10 российских рублей 3,6502
1 евро 32,8099

Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Кроме того, средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022. 

Также финансисты к концу 2020 года девальвацию гривны. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Тем временем курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

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