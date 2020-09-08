Нацбанк снова понизил гривну. Какой будет курс во вторник

В то время, как премьер прогнозирует стабильный курс до конца года, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 сентября, на 1,84 коп. до 27,7509 UAH\/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH\/USD.Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,5271 1 доллар США 27,7509 1 швейцарский франк 30,3571 10 иен 2,6131 10 российских рублей 3,6502 1 евро 32,8099 Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH\/USD. Кроме того, средняя зарплата в Украине может увеличиться до 15 тыс. гривен до 2022. Также финансисты к концу 2020 года девальвацию гривны. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH\/USD к концу года. Тем временем курс продажи доллара для платежных карт после выходных повысился на 3,87 коп. до 27,8695 UAH\/USD, курс покупки – на 5,19 коп. до 27,5301 UAH\/USD.