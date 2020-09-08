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08 вересня 2020, вівторок, 05:15 6
Фінанси 2020-09-08T06:30:03+03:00
Українські Новини
Нацбанк знову знизив гривню. Якою буде курс у вівторок

Нацбанк знову знизив гривню. Якою буде курс у вівторок

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

В той час, як в проєкт держбюджету на 2021 рік закладається курс в районі 29 UAH/USD, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD, що встановлюється ним на вівторок, 8 вересня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD, що встановлюється ним на понеділок, 7 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,5271
1 долар США 27,7509
1 швейцарський франк 30,3571
10 ієн 2,6131
10 російських рублів 3,6502
1 євро 32,8099

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD.

Крім того, курс продажу долара для платіжних карт після вихідних підвищився на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі - на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD. 

Тим часом  середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень  до 2022.  На думку прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля, якщо середня зарплата буде на рівні 15 тис. гривень, то це стримає багатьох українців від поїздки на заробітки за кордон. 

 

 
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