Нацбанк знову знизив гривню. Якою буде курс у вівторок

в районі 29 UAH/USD В той час, як в проєкт держбюджету на 2021 рік закладається курс , Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1,84 коп. до 27,7509 UAH/USD , що встановлюється ним на вівторок, 8 вересня .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD, що встановлюється ним на понеділок, 7 вересня.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,5271 1 долар США 27,7509 1 швейцарський франк 30,3571 10 ієн 2,6131 10 російських рублів 3,6502 1 євро 32,8099

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD.

Крім того, курс продажу долара для платіжних карт після вихідних підвищився на 3,87 коп. до 27,8695 UAH/USD, курс купівлі - на 5,19 коп. до 27,5301 UAH/USD.

Тим часом середня зарплата в Україні може збільшитися до 15 тис. гривень до 2022. На думку прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля, якщо середня зарплата буде на рівні 15 тис. гривень, то це стримає багатьох українців від поїздки на заробітки за кордон.

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