Навального вивели з коми. Його стан покращився

Після отруєння в серпні цього року російсього опозиціонера Олексія Навального в німецькій клініці "Шаріте" вивели зі штучної коми. Про це повідомляє офіційний акаунт клініки в Twitter.

Поступово Навального починають відключати від апарату штучної вентиляції легенів.

Також в заяві клініки зазначається, що Навальний реагує, коли до нього звертаються лікарі.

Водночас не виключені подальші наслідки тяжкого отруєння.

Як повідомляли Українські новини, 20 серпня Навального госпіталізували прямо з літака, в якому він летів з Томська в Москву . Він потрапив в реанімацію з симптомами сильного отруєння.

Пізніше Навального транспортували на лікування в німецьку клініку "Шаріте" .

Також глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що Росія має відношення до отруєння Навального .

Крім того, спікер німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок" .

Також глава фонду Cinema for Peace, який організував транспортування Навального з Омська в Берлін, Яка Бізіля вважає, що Навальний може втратити дієздатність на декілька місяців .

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