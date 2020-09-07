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  • Навального вивели з коми. Його стан покращився
07 вересня 2020, понеділок, 16:42 5
Світ 2020-09-07T18:00:01+03:00
Українські Новини
Навального вивели з коми. Його стан покращився

Навального вивели з коми. Його стан покращився

Александр Савич
Кома, отруєння Навального, Олексый Навальний
Олексый Навальний. Фото: openrussia.org
Олексый Навальний. Фото: openrussia.org

Після отруєння в серпні цього року російсього опозиціонера Олексія Навального в німецькій клініці "Шаріте" вивели зі штучної коми. Про це повідомляє офіційний акаунт клініки в Twitter.

Поступово Навального починають відключати від апарату штучної вентиляції легенів.

Також в заяві клініки зазначається, що Навальний реагує, коли до нього звертаються лікарі.

Водночас не виключені подальші наслідки тяжкого отруєння.

Як повідомляли Українські новини, 20 серпня Навального госпіталізували прямо з літака, в якому він летів з Томська в Москву . Він потрапив в реанімацію з симптомами сильного отруєння.

Пізніше Навального транспортували на лікування в німецьку клініку "Шаріте" .

Також глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хейко Маас заявив, що Росія має відношення до отруєння Навального .

Крім того, спікер німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок" .

Також глава фонду Cinema for Peace, який організував транспортування Навального з Омська в Берлін, Яка Бізіля вважає, що Навальний може втратити дієздатність на декілька місяців .

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