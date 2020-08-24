Навальный после отравления может утратить дееспособность на несколько месяцев

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого транспортировали на лечение в Германию, может на несколько месяцев утратить дееспособность. Такой прогноз сделал в комментарии "РИА Новости" Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин.

"Я ожидаю, как и с Петром Верзиловым, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым", - заявил Бизил.

Он отметил, что имеет в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение. По словам Бизила, это было лишь сравнение, а не информация врачей. Также глава Cinema for Peace подтвердил, что перевозку Навального оплатил российский предприниматель Борис Зимин.

В свою очередь пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии здоровья Навального могут поступить только от врачей клиники или от нее.

Как сообщали Українські Новини, сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию.

Ранее Навального госпитализировали с отравлением.

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