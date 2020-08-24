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  • Навальный после отравления может утратить дееспособность на несколько месяцев
24 августа 2020, понедельник, 08:59 118
Европа 2020-08-24T09:30:01+03:00
Українські Новини
Навальный после отравления может утратить дееспособность на несколько месяцев

Навальный после отравления может утратить дееспособность на несколько месяцев

Анна Рудык
Отравление, Активисты, Алексей Навальный, отравление Навального
Алексей Навальный. Фото: Facebook
Алексей Навальный. Фото: Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого транспортировали на лечение в Германию, может на несколько месяцев утратить дееспособность. Такой прогноз сделал в комментарии "РИА Новости" Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин.

"Я ожидаю, как и с Петром Верзиловым, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым", - заявил Бизил.

Он отметил, что имеет в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение. По словам Бизила, это было лишь сравнение, а не информация врачей. Также глава Cinema for Peace подтвердил, что перевозку Навального оплатил российский предприниматель Борис Зимин.

В свою очередь пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии здоровья Навального могут поступить только от врачей клиники или от нее.

Как сообщали Українські Новини, сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию.

Ранее Навального госпитализировали с отравлением.

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