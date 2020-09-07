Доллар и евро подорожали в обменниках. Курс валют после выходных

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 4 сентября на 3,24 коп. до 27,8249 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,09 коп. до 27,5565 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,42 коп. до 32,3592 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,97 коп. до 32,9105 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,5565 27,8249 32,3592 32,9105 3,32 3,82 Максимальный 27,6700 28,0000 32,6200 33,3900 3,65 5,00 Минимальный 27,2500 27,7000 31,8500 32,6200 2,50 3,65

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Тем временем, финансисты к концу 2020 года девальвацию гривны. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

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