подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 сентября 2020, понедельник, 10:27 93
Экономика 2020-09-07T10:45:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подорожали в обменниках. Курс валют после выходных

Доллар и евро подорожали в обменниках. Курс валют после выходных

Надежда Комендантова
Валюта, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара.
Курс доллара.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 4 сентября на 3,24 коп. до 27,8249 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,09 коп. до 27,5565 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,42 коп. до 32,3592 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,97 коп. до 32,9105 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,5565 27,8249 32,3592 32,9105 3,32 3,82
Максимальный 27,6700 28,0000 32,6200 33,3900 3,65 5,00
Минимальный 27,2500 27,7000 31,8500 32,6200 2,50 3,65

Как сообщали Українські Новини, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 сентября, на 4,17 коп. до 27,7325 UAH/USD.

Тем временем, финансисты к концу 2020 года девальвацию гривны. Курс может уйти в диапазон 29-30 UAH/USD к концу года.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30

 

Больше новостей о: Валюта Курс валют курс доллара Курс евро

Доллар продолжает расти. Официальный курс валют в ...
НБУ снова обвалил гривну на выходные. Курс валют н...
Курс доллара для платежных карт перед выходными по...
Население продолжает сдавать валюту...
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: полный список зон
Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронавируса: за сутки в Украине 2174 больных
Новости
Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира за удар мячом в судью. Фото: wikipedia.org
Первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью 11:25
Сергей Томиленко Авторам репрессивного законопроекта "О медиа" удалось сделать неслыханное 11:21 Мнение
Разумков считает, что за год работы Рады было только три случая кнопкодавства 11:18
"Интерпайп" ввел обязательное ПЦР-тестирование при возвращении сотрудников из отпуска 11:00
Рубль после выходных немного подорожал. Курс российской нацвалюты на 7 сентября 10:58
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020 06:30
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
Танкер
В Одессе снова не подняли затонувший танкер 08:22
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Пропавших в пожаре военных нашли погибшими 16:34
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Сегодня 180-й день карантина: какие ограничения действуют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok