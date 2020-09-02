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02 сентября 2020, среда, 22:47 179
Силовые структуры 2020-09-02T22:48:05+03:00
Українські Новини
Аваков возглавил рейтинг недоверия. Украинцы дали оценку силовикам

Аваков возглавил рейтинг недоверия. Украинцы дали оценку силовикам

Кира Молчанова
Опрос, Соцопрос, Силовики, Арсен Аваков, Центр Разумкова
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

70,4% опрошенных социологической службой Центра Разумкова и фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива негативно оценивают работу министра внутренних дел Арсена Авакова, 51,2% - директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, 49,5% - генерального прокурора Ирины Венедиктовой, 43,9% - главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, 41,2% - исполняющего обязанности Государственного бюро расследований Алекандра Соколова.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 49,1% опрошенных негативно оценивают деятельность бывшего руководителя САП Назара Холодницкого.

Позитивно работу Авакова оценивают 18,1% респондентов, 14% - Баканова, 10,5% - Венедиктовой, 10,6% - Сытника, 8,7% - Соколова, 9,3% - Холодницкого.

Наиболее узнаваемым является Аваков - о нем ничего не слышали всего 3% респондентов, а наиболее неизвестным является и.о. председателя ГБР - об Александре Соколове ничего не знают 37% опрошенных.

Кроме того, 57,9% опрошенных не доверяют Национальной полиции, 55,8% - не доверяют СБУ, 63,4% - ГБР, 73,2% - прокуратуре, 67% - МВД, 71,1% - НАБУ, 70,5% - САП.

При этом Нацполиции доверяют 33% респондентов, 31,1% - доверяют СБУ, 16,1% - ГБР, 15,2% - прокуратуре, 20,7% - МВД, 12,4% - НАБУ, 10,6% - САП.

Опрос проводился с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Были опрошены 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, социологическое исследование показало, что украинцы в целом не доверяют судебной системе.  За недоверие высказались 43,5%. Но также не доверяют и относительно недавно созданным антикоррупционным органам.

Согласно опросу социологической службы Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в августе снизился электоральный рейтинг партии "Слуга народа" на 4,5 процентных пункта до 29,5% по сравнению с соцопросами в июне-июле, и вырос у партий "Оппозиционная платформа - За життя" на 2,7 п. п. до 21,7%, "Европейская солидарность"- на 0,5 п. п. до 15,5% и "Всеукраинское объединение "Батьківщина" – на 3,5 п. п. до 11,5% на выборах в Верховную Раду.

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