В МВД Беларуси заявили, что у них самая гуманная милиция в мире

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси, который взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах, заявил о том, что белорусская милиция являетя самой гуманной в мире. Об этом он рассказал в эфире передачи "Неделя" на канале СТВ.

"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нету нигде в мире, я в этом уверен", - сказад министр МВД Беларуси.

"Это неприкрытый терроризм, это подлые и грязные методы, это бандитское давление на наших представителей средств массовой информации, депутатов и представителей власти... Все заявления мы берем, по всем работает уголовный розыск, а если угрожают нашим сотрудникам — то управление собственной безопасности. Что касается моих военнослужащих и сотрудников. Я хочу сказать, что 30 из них по-прежнему с тяжелыми увечьями находятся в госпитале и в больницах. Мы их не бросим, мы их будем лечить. И моральная, материальная и финансовая помощь будет максимально оказана".

Как сообщали Українські Новини, после того, как беларусская милиция жестко задержала в воскресенье на протестах сотни людей, соратницу Светланы Тихановской Марию Колесникову, которая является членом Координационного совета, похитили в центре Минска.

в Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа.

В то же время, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

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