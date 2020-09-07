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07 вересня 2020, понеділок, 14:06 6
Європа 2020-09-07T14:45:01+03:00
Українські Новини
У МВС Білорусі заявили, що у них найгуманніша міліція в світі

У МВС Білорусі заявили, що у них найгуманніша міліція в світі

Ольга Фандорина
Білорусь, Міліція, протести в Білорусі, МВС Білорусі
ОМОН під час протестів у Мінську. Фото: Tut.by
ОМОН під час протестів у Мінську. Фото: Tut.by

Юрій Караєв, міністр внутрішніх справ Білорусі, який взяв на себе відповідальність за травми випадкових людей на протестах, заявив про те, що білоруська міліція є найгуманнішою у світі. Про це він розповів у ефірі програми "Тиждень" на каналі СТВ.

"Кажуть про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманої і холоднокровної міліції немає ніде в світі, я в цьому впевнений", — сказав міністр МВС Білорусі.

"Це неприкритий тероризм, це підлі й брудні методи, це бандитський тиск на наших представників засобів масової інформації, депутатів і представників влади... Всі заяви ми беремо, за всіма працює карний розшук, а якщо погрожують нашим співробітникам — то управління власної безпеки. Що стосується моїх військовослужбовців і співробітників. Я хочу сказати, що 30 з них як і раніше з важкими каліцтвами перебувають в госпіталі і в лікарнях. Ми їх не кинемо, ми їх будемо лікувати. і моральна, матеріальна і фінансова допомога буде максимально надана".

Як повідомляли Українські Новини, після того, як білоруська міліція жорстко затримала в неділю на протестах сотні людей, соратницю Світлани Тіхановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали в центрі Мінська.

У Білорусі не припиняються протести і страйки після президентських виборів 9 серпня.

Водночас Кулеба не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин з Білоруссю.

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