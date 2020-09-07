Кабмин нужно усиливать новыми экономическими кадрами, - Разумков

Пока первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает кадровые изменения в Кабинете Министров, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Кабинет Министров необходимо усиливать новыми кадрами в экономическом направлении.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Вы упомянули экономику. Сегодня, в условиях пандемии и глобального экономического кризиса, весь это блок, а не только конкретное министерство - один из ключевых. Он будет наполнять бюджет и даст возможность существовать государству в следующем году и параллельно развиваться. Это главная задача не только Кабинета Министров, но и всех государственных институтов", - сказал он.

Также он сообщил, что по усилению Кабмина пока предложений о досрочном прекращении полномочий того или иного министра от депутатов или представлений от самого премьера не поступало.

По его словам, с премьер-министром Денисом Шмыгалем у него нормальные и человеческие и профессиональные отношения.

Как сообщали Українськi Новини, в Нацбанке считают, что после смягчения карантина, украинская экономика начала постепенно восстанавливаться. В апреле более 13 тысяч предпринимателей прекратили работу.

Тем временем в Украине во время карантина в 2 раза увеличилось количество безработных.

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