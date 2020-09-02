Кабмин проведет заседание в среду

Кабинет Министров, который ожидает получить еще один транш Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году, проведет заседание в среду, 2 сентября. Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини. Заседание начнется в 13:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции. Как сообщали Українськi Новини, в правительственном квартале Киева усилили меры безопасности из-за массовых акций. Тем временем, Верховная Рада 2 сентября рассмотрит законопроект № 3975 о реорганизации районных государственных администраций в связи с созданием 136 укрупненных районов 17 июля.