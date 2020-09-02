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02 сентября 2020, среда, 11:21 887
Кабмин 2020-09-02T12:06:58+03:00
Українські Новини
Кабмин проведет заседание в среду

Кабмин проведет заседание в среду

Надежда Комендантова
Кабмин, Правительство, Заседание Кабмина, Денис Шмыгаль
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров, который ожидает получить еще один транш Международного валютного фонда (МВФ) в 2020 году, проведет заседание в среду, 2 сентября.

Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:30 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, в правительственном квартале Киева усилили меры безопасности из-за массовых акций.

Тем временем, Верховная Рада 2 сентября рассмотрит законопроект № 3975 о реорганизации районных государственных администраций в связи с созданием 136 укрупненных районов 17 июля.

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