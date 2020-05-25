В Украине более чем в 2 раза увеличилось количество безработных – около полмиллиона человек

В то время, как Кабмин продлил карантин до 22 июня, по состоянию на 20 мая в Украине увеличилось количество официальных безработных на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество вакансий сократилось на 40%. Об этом сообщает Государственная служба занятости, передают Українські Новини

В связи с карантином из-за пандемии коронавируса, в Украине уменьшилось количество вакансий и одновременно возросло число безработных. Это в свою очередь повысило конкуренцию за рабочие места, сообщают в Государственной службе занятости. Сейчас на одну вакансию претендует примерно 10 безработных.

"За период карантина в базе данных государственной службы занятости насчитывалось 112 тыс. вакансий, что на 55% меньше, чем за соответствующий период прошлого года", – сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на 20 мая этого года количество вакансий составляло 51 тыс. единиц, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний размер заработной платы около 7 тыс. грн. Количество претендентов на одно рабочее место в Черниговской области – 28, а в Киеве – 2.

Вакансии в разных сферах деятельности:

17% – в перерабатывающей промышленности;

15% – в сфере торговли;

11% – в сфере транспорта и курьерской деятельности

10% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;

9% – в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании;

8% – в сфере здравоохранения.

По состоянию на 20 мая 2020 количество безработных составляло 501 тысячу человек. А это на 196 тысяч, или на 64% больше, чем аналогичного периода 2019 года. Больше всего безработных зарегистрировалось в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 - 2,3 раза) и г. Киеве (в 3,5 раза).

Около 18% сталкиваются с большими трудностями при поиске работы. "Так, по состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) – лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс.) – участники АТО. Эти категории пользуются дополнительными гарантиями в содействии трудоустройству ", – говорится в сообщении.

В течение карантина Госслужба занятости трудоустроила 104 тыс. человек (из них – 70 тыс. безработных). Это на 49% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Безработных трудоустроили в таких сферах деятельности:

68% – в сельском хозяйстве;

8% – в перерабатывающей промышленности;

7% – в сфере торговли;

3% – в строительстве;

3% – в государственном управлении;

2% – в сфере транспорта и курьерской деятельности.

Также в Госслужбе занятости додают, что в Донецкой области создали и внедрили первую в Украине интерактивную карту видеорезюме соискателей региона на платформе Google maps.

Кроме того, в связи с распространением дистанционной работы, может остаться спрос на вакансии: курьеры, онлайн-преподаватели, ИТ-специалисты, в частности в сфере разработки сайтов и тому подобное.

Прогнозируют, что может уменьшиться спрос на работников в отраслях, которые не смогут полноценно функционировать в течение определенного времени после завершения карантина: в туристической сфере, ресторанном и гостиничном бизнесе, на авиационном и железнодорожном транспорте, в сфере отдыха и развлечений.

Как сообщали Українські Новини, кто может получить социальную помощь во время карантина от государства.

Кабинет министров выделил дополнительно 6 млрд гривен для выплат пособий по безработице и людям, которые потеряли работу временно из-за карантина.