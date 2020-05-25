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25 мая 2020, понедельник, 10:25 372
Экономика 2020-05-25T10:26:36+03:00
Українські Новини
В Украине постепенно восстанавливается экономика после ослабления карантина

В Украине постепенно восстанавливается экономика после ослабления карантина

Валерия Драгомирова
НБУ, Карантин, экономика Украины
Экономика. Фото: freepik
Экономика. Фото: freepik

Национальный банк констатирует, что в Украине началось постепенное восстановление экономической активности после ослабления карантина к которому еще не готовы 9 областей

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что в мире восстанавливаются позитивные настроения, страны смягчили карантин и расширили меры по поддержке экономики.

Появились новости о предварительных положительных результатах клинических испытаний одной из вакцин от коронавируса.

"Все это способствует активизации бизнеса и восстановлению здорового аппетита инвесторов. Оживляется и украинский бизнес. Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии. Это говорит о постепенном восстановлении экономической активности после ослабления карантина", - говорится в сообщении.

Более оптимистично выглядит и рынок труда.

Спрос на рабочую силу восстанавливается во всех сферах, не только в секторе услуг.

"Конечно, количество вакансий не достигло докризисного уровня, но увеличивается", - отметил регулятор.

При этом Нацбанк отмечает, что продукты питания за неделю подорожали незначительно.

Несколько выросли цены на крупы, говядину и фрукты. В то же время снижались цены на овощи.

Также подешевели лекарства, в том числе и из-за сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

Карантин на территории Украины был введен с 12 марта.

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