В аэропорту "Борисполь" застряли две сотни хасидов: они обвиняют пограничников в антисемитизме

Вслед за новостями о том, что Украина существенно ограничит паломничество хасидов в Умань, в аэропорту "Борисполь" находятся более 200 еврейских паломников, и теперь они не могут покинуть транзитную зону, потому что им отказано во въезде в Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Один из хасидов снял видео, где он и другие паломники попали в охраняемую с собаками зону в Борисполе. По его словам, прилетевших не пропускают уже шесть часов.

"Паломник подчеркивает, что пограничные службы сортируют здесь людей по национальности. Если видят, что вы еврей с израильским паспортом, то сразу отводят под охрану. Это полностью антисемитские действия", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські новини, мэр Умани готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

Также Израиль просил Украину запретить паломничество хасидов в Умань перед массовым паломничеством на праздник Рош Ха-Шана в сентябре.

Полиция открыла дело из-за конфликта между жителями Умани и хасидами.

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