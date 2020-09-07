Разумков считает, что за год работы Рады было только три случая кнопкодавства

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает достижением тот факт, что за год его работы в парламенте было только три случая неперсонального голосования.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Если, кстати, мы говорим о достижениях, то за год работы было всего 3 случая кнопкодавства. Затем был принят закон, согласно которому за это можно получить реальное уголовное наказание", - сказал он.

Также он сообщил, что ему, как руководителю, очень приятно видеть, что Рада работает.

"Наконец-то депутаты начали приходить на заседания в среду и пятницу. Сейчас регулярно во все дни 290, 300 или 320 депутатов и принимаются законы. Мы ничего не откладываем - мы просто их рассматриваем", - добавил спикер.

Как сообщали Українськi Новини, пока согласно опросу КМИС, в июне 62% опрошенных не одобряли действия Рады, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, готов будет выполнить указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если таков будет издан и будут для этого конституционные основания

16 января вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады.

Ранее кнопкодавством занимался депутат Горват, прикрывшись газетой.

Также кнопкодав от "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность.

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