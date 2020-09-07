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07 сентября 2020, понедельник, 11:18 31
Верховная Рада и партии 2020-09-07T11:18:33+03:00
Українські Новини
Разумков считает, что за год работы Рады было только три случая кнопкодавства

Разумков считает, что за год работы Рады было только три случая кнопкодавства

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Депутаты, кнопкодавство, Дмитрий Разумков
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает достижением тот факт, что за год его работы в парламенте было только три случая неперсонального голосования.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Если, кстати, мы говорим о достижениях, то за год работы было всего 3 случая кнопкодавства. Затем был принят закон, согласно которому за это можно получить реальное уголовное наказание", - сказал он.

Также он сообщил, что ему, как руководителю, очень приятно видеть, что Рада работает.

"Наконец-то депутаты начали приходить на заседания в среду и пятницу. Сейчас регулярно во все дни 290, 300 или 320 депутатов и принимаются законы. Мы ничего не откладываем - мы просто их рассматриваем", - добавил спикер.

Как сообщали Українськi Новини, пока согласно опросу КМИС, в июне 62% опрошенных не одобряли действия Рады, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, готов будет выполнить указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если таков будет издан и будут для этого конституционные основания

16 января вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады.

Ранее кнопкодавством занимался депутат Горват, прикрывшись газетой.

Также кнопкодав от "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность. 

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