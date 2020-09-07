Разумков считает, что за год работы Рады было только три случая кнопкодавства

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает достижением тот факт, что за год его работы в парламенте было только три случая неперсонального голосования. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам. "Если, кстати, мы говорим о достижениях, то за год работы было всего 3 случая кнопкодавства. Затем был принят закон, согласно которому за это можно получить реальное уголовное наказание", - сказал он. Также он сообщил, что ему, как руководителю, очень приятно видеть, что Рада работает. "Наконец-то депутаты начали приходить на заседания в среду и пятницу. Сейчас регулярно во все дни 290, 300 или 320 депутатов и принимаются законы. Мы ничего не откладываем - мы просто их рассматриваем", - добавил спикер. Как сообщали Українськi Новини, пока согласно опросу КМИС, в июне 62% опрошенных не одобряли действия Рады, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, готов будет выполнить указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если таков будет издан и будут для этого конституционные основания 16 января вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады. Ранее кнопкодавством занимался депутат Горват, прикрывшись газетой. Также кнопкодав от "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность.