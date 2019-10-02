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02 октября 2019, среда, 19:52 392
Верховная Рада и партии 2019-10-02T20:16:00+03:00
Українські Новини
Один из двух кнопкодавов из "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность

Один из двух кнопкодавов из "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность

Сергей Литвиненко, фото:
Сергей Литвиненко, фото: "Страна"

На прошлой неделе депутаты ІХ созыва получили первую зарплату. Но двое нардепов обещали с ней расстаться, так как в начале сентября 51-летнего Сергея Литвиненко и 40-летнюю Елену Копанчук из "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве. Несмотря на прописанный пункт исключения из партии, кнопкодавов помиловали. В качестве искупления Литвиненко и Копанчук с трибуны параламента пообещали отдать первую депутатскую зарплату на благотворительность. "Грязными" первая зарплата Литвиненко составила 42 000 гривен, а Копанчук – 43 300 гривен. Выполнили ли депутаты свое обещание, узнала "Страна".

"Нардеп Литвиненко не забыл. Он уже перечислил 26 тысяч гривен троим украинцам, которым требуется помощь: 10 000 гривен Валентине Гомонец из Ровно на операцию в онкоцентре, по 8 тысяч получили Ирина Мычка из Ровенской области для дочери с диагнозом астма и Ольга Харечко из села Кричильск (Ровенская область) для больной дочки с паховой грыжей. Остальную сумму на днях мы отправим двум семьям погибших воинов в зоне АТО", - говорит его пресс-секретарь Лариса Ткач.

Что касается Елены Копанчук и ее первой зарплаты, внятного ответа издание не получило. Сама депутатка перенаправляет на пресс-секретаря, который в свою очередь, информацией, касательно расплаты за кнопкодавство не владеет.

Елена Копанчук. Фото: Елена Копанчук. Фото: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, кнопкодав Литвиненко в Раде готовился загулять в пятницу - шашлык, помидоры, хлебушек и пшеничная "слеза". Тем временем кнопкодавов от "Слуги народа" предупредили о необходимости соблюдения закона.

Больше новостей о: кнопкодавство зарплата чиновников Партия "Слуга народа" Сергей Литвиненко Елена Копанчук

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