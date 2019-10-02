Один из двух кнопкодавов из "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность

На прошлой неделе депутаты ІХ созыва получили первую зарплату. Но двое нардепов обещали с ней расстаться, так как в начале сентября 51-летнего Сергея Литвиненко и 40-летнюю Елену Копанчук из "Слуги народа" поймали на кнопкодавстве. Несмотря на прописанный пункт исключения из партии, кнопкодавов помиловали. В качестве искупления Литвиненко и Копанчук с трибуны параламента пообещали отдать первую депутатскую зарплату на благотворительность. "Грязными" первая зарплата Литвиненко составила 42 000 гривен, а Копанчук – 43 300 гривен. Выполнили ли депутаты свое обещание, узнала "Страна".

"Нардеп Литвиненко не забыл. Он уже перечислил 26 тысяч гривен троим украинцам, которым требуется помощь: 10 000 гривен Валентине Гомонец из Ровно на операцию в онкоцентре, по 8 тысяч получили Ирина Мычка из Ровенской области для дочери с диагнозом астма и Ольга Харечко из села Кричильск (Ровенская область) для больной дочки с паховой грыжей. Остальную сумму на днях мы отправим двум семьям погибших воинов в зоне АТО", - говорит его пресс-секретарь Лариса Ткач.

Что касается Елены Копанчук и ее первой зарплаты, внятного ответа издание не получило. Сама депутатка перенаправляет на пресс-секретаря, который в свою очередь, информацией, касательно расплаты за кнопкодавство не владеет.

Елена Копанчук. Фото: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, кнопкодав Литвиненко в Раде готовился загулять в пятницу - шашлык, помидоры, хлебушек и пшеничная "слеза". Тем временем кнопкодавов от "Слуги народа" предупредили о необходимости соблюдения закона.