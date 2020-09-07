Разумков готов распустить Раду по указанию Зеленского

Пока согласно опросу КМИС, в июне 62% опрошенных не одобряли действия Рады, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, готов будет выполнить указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если таков будет издан и будут для этого конституционные основания.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Если для этого будут конституционные основания, я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий", - сказал он.

Разумков подчеркнул, что на данный момент таких оснований нет.

"Появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу вам ответить. Или не появятся и новая каденция будет через 4 года. Посмотрим", - добавил спикер.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Рады Разумков в июле получил меньше, чем его заместители.

Зарплата Разумкова, Стефанчука и Кондратюк за июнь составила по 89,3 тыс. гривен.

50% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, что необходимо провести внеочередные выборы в Верховную Раду в 2021 году.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости