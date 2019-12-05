"Юбилейный" десятый депутат Горват кнопкодавил в Раде, прикрывшись газетой

Внефракционный народный депутат из Закарпатской области Роберт Горват 4 декабря пойман на "кнопкодавстве" в Верховной Раде. Об этом сообщает движение "Чесно".



Во время рассмотрения во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в АТО на Донбассе, он нажал на две кнопки "воздержался" - за себя и за своего соседа. Он "кнопкодавил" за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика Валерия Лунченка.

"Свою правую руку, которую протянул к чужому пульту, народный избранник прикрыл газетой", - говорится в сообщении.

Согласно результатам голосования по поправке №20, и Горват, и Лунченко воздержались.

Горват – десятый нардеп, которого поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва. В предыдущем парламенте движение "Честно" зафиксировало четыре факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования. 14 ноября 2019 года кто-то из народных избранников, наоборот, кнопкодавил за отсутствующего Горвата. Тогда подозрение пало на уже упомянутого Лунченко и еще одного мажоритарщика из Закарпатья – Василия Петьовку, но точно определить нарушителя не удалось.

Ранее кнопкодав от "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность.

В августе Президент Владимир Зеленский предложил Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.