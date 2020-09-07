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07 сентября 2020, понедельник, 11:29 755
Верховная Рада и партии 2020-09-07T12:30:02+03:00
Українські Новини
Есть разные мнения: Разумков высказался о расколе в "Слуге народа"

Есть разные мнения: Разумков высказался о расколе в "Слуге народа"

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Спикер, Партия
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады, который готов распустить Раду по указанию Зеленского, отрицает раскол фракции "Слуги народа" в парламенте.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Монобольшинство есть. А о том, что не всегда все голосуют: во-первых, такого большого количества депутатов в одной фракции никогда не было. Да, иногда есть разные мнения и позиции, и я не вижу ничего плохого в том, что не всё голосуется единогласно", - сказал он.

Разумков заявил, что неединогласное голосование депутатов соответствующей фракции - это нормальный парламентский процесс, так же как и наличие иногда разных мнений у депутатов одной фракции.

Он отметил, что голосование за законопроект не всем составом фракции -  обычное дело, так как это в основном происходит по объективным причинам: из-за нахождения некоторых депутатов в командировке, болезни, общения с журналистами, работы в округе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назвал некоторых "слуг народа" микробами и посоветовал всем смотреть на табло.

Ранее "Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры.

 

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