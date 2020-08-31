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31 августа 2020, понедельник, 18:53 1164
Президент 2020-08-31T19:15:08+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал некоторых "слуг народа" микробами и посоветовал всем смотреть на табло

Зеленский назвал некоторых "слуг народа" микробами и посоветовал всем смотреть на табло

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Владимир Зеленский, Съезд партии, Партия
Зеленский на съезде. Фото: Скриншот видео
Зеленский на съезде. Фото: Скриншот видео

Президент Владимир Зеленский назвал "микробами" скандальных депутатов от партии Слуга народа. Об этом он заявил на съезде партии в Киеве в понедельник, 31 августа.

"Всем кто говорит, что монобольшинство - все, что его не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где неизбежно появляется 226, 235, 240 голосов именно от партии "Слуга народа", - сказал Зеленский на съезде партии "Слуга народа", передают Українські Новини.

Он напомнил, что в первые дни работы новоизбранной Рады сказал, что этот парламент войдет в историю либо как парламент, который сделает все, что не сделали политики за предыдущие 20 лет, либо как парламент, который просуществовал наименьшее время.

"Можно ли сказать, что вы уже прошли первый путь? Пока еще нет, но ключевое, мне кажется, слово "пока". Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию? Пока еще тоже нет, слава Богу, но ключевое "пока"", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в ходе работы партии и фракции "Слуга народа" бывают ошибки, но они быстро исправляются.

"Некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но к счастью их очень мало и они слабые. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху и история не вспомнит их имена", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Рада за прошедший год работы сделала многое, но еще больше работы предстоит.

В числе того, что в ближайшее время должна сделать Рада Зеленский назвал налоговую реформу и амнистию капиталов, судебную и правохранительную реформы, а также принятие во втором чтении законопроекта о референдуме.

Зеленский также подчеркнул, что впереди очень важные местные выборы.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что по пессимистическому сценарию ко дню местных выборов, 25 октября, будет 360 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.

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