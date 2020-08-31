"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры

Политическая партия "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом в мэры Одессы комика Олега Филимонова, Харькова - председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, Днипра - главного врача Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко, Тернополя - комика Виктора Гевко. Соответствующее решение принято на съезде партии в понедельник, передают Українські Новини. Также партия выдвинула кандидатами в мэры городов председателя Винницкой областной государственной администрации Сергея Борзова (Винница), ректора государственного университета "Житомирская политехника" Виктора Евдокимова (Житомир), первого заместителя председателя Запорожской областной государственной администрации Виталия Тышечко (Запорожье), юриста-консультанта, директора частных компаний Александра Богачева (Ивано-Франковск), генерального директора ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрия Шевчика (Кривой Рог), финансиста и банкира Ольгу Ковалеву-Алокили (Кропивницкий), врача, депутата Львовского городского совета Тараса Клефу (Львов), предпринимателя Татьяну Домбровскую (Николаев), предпринимателя Сергея Иващенко (Полтава), председателя Ривненской областной государственной администрации Виталия Коваля (Ривне), депутата Рады Тятьяну Рябуху (Сумы), депутата Славянского городского совета Ольгу Алатунину (Славянск), советника председателя Закарпатской областной государственной администрации, депутата Ужгородского городского совета Виктора Щадея (Ужгород), ректора Херсонского государственного аграрно-экономического университета Юрия Кирилова (Херсон), декана Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии Инну Ящук (Хмельницкий), предпринимателя Виталия Ильченко (Черкассы), председателя Черновицкого областного отделения партии "Слуга народа" Виталия Другановского (Черновцы), депутата Черниговского городского совета Юрия Тарасовца (Чернигов). Как сообщали Українськi Новини, 16 июля "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Рады Ирину Верещук. Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что решение Центральной избирательной комиссии о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.