Разумков и Стефанчук третий месяц подряд получают по 89 тыс. гривен зарплаты и "депутатских"

В июне заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который заявил, что не планирует уходить в отпуск летом, составила 89 270 гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 89 270 гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк - 89 270 гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Разумкову за июнь начислено 47 230 гривен заработной платы.

Также Стефанчук и Кондратюк получили в июне по 47 230 гривен зарплаты.

Кроме этого, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в июне были начислены по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за май.

Зарплата Разумкова, Стрефанчука и Кондратюк за июль. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова, Стефанчука и Кондратюк за май составила по 89,3 тыс. гривен - по 47,2 тыс. гривен оклада и по 42 тыс. гривен компенсации за выполнение депутатских полномочий.

Кроме того, зарплата Разумкова за апрель составила 47,2 тыс. гривен, Стефанчука – 47,2 тыс. гривен, Кондратюк – 45 тыс. гривен, а также им начислено по 42 тыс. гривен на выполнение депутатских полномочий.

Ранее сообщалось о том, кто из силовиков получил самую большую зарплату в мае.