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17 августа 2020, понедельник, 14:31 451
Верховная Рада и партии 2020-08-17T15:00:01+03:00
Українські Новини
Половина украинцев хотят внеочередные выборы Рады, — исследование

Половина украинцев хотят внеочередные выборы Рады, — исследование

Кира Молчанова
Верховная Рада, Соцопрос, КМИС, выборы в Верховную Раду, Досрочные выборы Рады
Верховная Рада @verkhovna_rada
Верховная Рада @verkhovna_rada

50% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают, что необходимо провести внеочередные выборы в Верховную Раду в 2021 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов попросили ответить на вопрос, нужно ли в следующем году провести досрочные внеочередные выборы в Раду.

50% опрошенных считают, что такие выборы необходимо провести, 39% ответили, что не нужно, 11% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 7 по 11 августа среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу КМИС, в июне 62% опрошенных не одобряли действия Рады.

Кроме того, 75% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), выступают против легализации онлайн-казино и залов игровых автоматов в гостиницах не ниже категории "три звезды".

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