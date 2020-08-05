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05 августа 2020, среда, 06:00 747 Документ
Верховная Рада и партии 2020-08-05T08:00:01+03:00
Українські Новини
Председатель Рады Разумков в июле получил меньше, чем его заместители

Председатель Рады Разумков в июле получил меньше, чем его заместители

Кира Молчанова
Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Елена Кондратюк, Зарплата чиновников, Зарплата в Верховной Раде
Дмитрий Разумков, спикер Рады.
Дмитрий Разумков, спикер Рады.

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за июль составила 89 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 109 тыс. гривен гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 121,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Отмечается, что в июле руководству парламента начислена заработная плата и оплата ежегодного отпуска.

Так, Разумкову за июль начислено 46 777,24 гривен зарплаты.

Стефанчук получил 67 018,12 гривен, а Кондратюк - 79 151,68 гривен зарплаты.

Кроме этого, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в июле было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за июнь.

Зарплата Дмитрия РазумковаЗарплата Дмитрия Разумкова

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова, Стефанчука и Кондратюк за июнь составила по 89,3 тыс. гривен.

Отмена ограничений зарплат членам наблюдательных советов содержится в перечне условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

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