Рейтинг Рады за время карантина вырос, но остается отрицательным

62% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не одобряют действия Верховной Рады, в то время как в докарантинном феврале этот показатель составлял 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Так, 21% опрошенных одобряют действия Рады. 18% опрошенных скорее одобряют, 3% - полностью одобряют, 32% - скорее не одобряют, 30% - полностью не одобряют. Также 18% респондентов затруднилось ответить. Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2% респондентов полностью поддерживали действия Рады, 17% - скорее поддерживали, 37% - скорее не поддерживали, 33% - полностью не поддерживали, 12% - затруднились ответить. Тем временем, рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным.