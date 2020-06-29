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29 июня 2020, понедельник, 16:25 126
Верховная Рада и партии 2020-06-29T17:15:01+03:00
Українські Новини
Рейтинг Рады за время карантина вырос, но остается отрицательным

Рейтинг Рады за время карантина вырос, но остается отрицательным

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Соцопрос, Карантин, КМИС, карантин в Украине, рейтинг Рады
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

62% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не одобряют действия Верховной Рады, в то время как в докарантинном феврале этот показатель составлял 70%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Так, 21% опрошенных одобряют действия Рады.

18% опрошенных скорее одобряют, 3% - полностью одобряют, 32% - скорее не одобряют, 30% - полностью не одобряют.

Также 18% респондентов затруднилось ответить.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2% респондентов полностью поддерживали действия Рады, 17% - скорее поддерживали, 37% - скорее не поддерживали, 33% - полностью не поддерживали, 12% - затруднились ответить.

Тем временем, рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным.

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